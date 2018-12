In Mainz waren drei Jugendliche auf einen Balkon geklettert, um ihr Handy aufzuladen. Ihnen droht ein Strafverfahren. Ein Rechtsanwalt erläutert die Rechtslage.

"Stromklau ist keine Kleinigkeit," sagt der Kölner Rechtsanwalt Christian Solmecke im SWR. Der Straftatbestand nennt sich "Entziehung elektrischer Energie" - seit dem Jahr 1900 ist er Bestandteil der Gesetzbücher. In schweren Fällen könnten Gefängnisstrafen von bis zu fünf Jahren verhängt werden, erläutert Solmecke. "Bei Kleinstfällen geht man aber erstmal von einer Geldstrafe aus."

Steckdosen an Flughäfen und Bahnhöfen

Dass Handybesitzer auf einen fremden Balkon klettern, um ihr Smartphone aufzuladen, ist mit Sicherheit ein Einzelfall. Aber auch an Bahnhöfen und Flughäfen darf nicht bedenkenlos jede auffindbare Steckdose für private Zwecke genutzt werden. Eindeutig sei die Lage, wenn sich neben den Sitzen im Wartebereich spezielle Lade-Steckdosen befänden, so der Rechsanwalt. "Anders kann es schon wieder aussehen, wenn ich am Flughafen irgendwo in einer verwinkelten Ecke eine Steckdose finde. Die darf ich nicht so ohne weiteres nutzen. Da muss ich zumindest fragen."

Vorsicht bei der Handyaufladung am Arbeitsplatz

Wer am Arbeitsplatz einfach sein Handy auflädt, läuft nach Aussage des Rechtsanwalts Gefahr, eine Abmahnung zu kassieren. Entscheidend sei, was im Arbeitsvertrag stehe oder was "betriebliche Übung" sei. Solmecke: "Wenn der Arbeitgeber jahrelang duldet, dass man den Strom anzapft und nie etwas gesagt hat, kann er sich später auch nicht beschweren." Wer aber sein Handy heimlich auflade, müsse arbeitsrechtliche Konsequenzen fürchten - auch wenn ein solcher Fall strafrechtlich möglicherweise kaum relevant sei.

Aufladung eines E-Bikes nicht mit Handyaufladung vergleichbar

Rechtsanwalt Solmecke rät bei der Aufladung größerer Akkus etwa von E-Bikes zu besonderer Vorsicht. Im Jahr 2010 hatte das Landesarbeitsgericht Hamm über einen Fall zu entscheiden, bei dem ein Mann seinen E-Roller an seiner Arbeitsstelle aufgeladen hat. Der Arbeitgeber hatte aus diesem Grund eine Kündigung ausgesprochen. Das Landesarbeitsgericht hat in diesem Fall zwar zugunsten des E-Roller-Besitzers entschieden - jedoch sei diese Entscheidung unter Juristen sehr umstritten.