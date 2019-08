per Mail teilen

In Teilen Indonesiens ist der Strom ausgefallen. Betroffen sind nach Angaben eines Energieversorgers etwa 100 Millionen Menschen. In der Hauptstadt Jakarta wurden stehengebliebene Züge evakuiert - die meisten Ampeln fielen aus. Betroffen sind auch drei Nachbarprovinzen Jakartas. Als Ursache wird eine Unterbrechung im Stromnetz angegeben - was genau sie verursacht hat, teilte der Energieversorger nicht mit.