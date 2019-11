Stromausfälle in Frankreich und Österreich

per Mail teilen

Im Südosten von Frankreich sind nach heftigem Schneefall immer noch 145.000 Haushalte ohne Strom. Der Netzbetreiber sagt, die Techniker seien ununterbrochen im Einsatz. Die Ausfälle haben vor zwei Tagen begonnen. Auch auf den Straßen und im Zugverkehr gibt es in der Region Probleme.

Ähnlich sieht es in Teilen von Österreich aus. In Osttirol war der Strom zeitweise komplett weg. Die Bürger wurden aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben, weil Bäume unter der Schneelast zusammenbrechen. In Kärnten sind Hänge abgerutscht und viele Straßen gesperrt.