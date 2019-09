Strom so teuer wie nie

Strom ist für die Privathaushalte in Deutschland noch nie so teuer gewesen wie in diesem Jahr. Das geht aus einem Bericht der Bundesnetzagentur hervor. Verbraucher mussten demnach zum Stichtag im April durchschnittlich fast 31 Cent pro Kilowattstunde bezahlen - fast ein Cent mehr als zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Der Preisanstieg um fast 3,3 Prozent sei der stärkste der vergangenen Jahre. Erstmals seit 2014 wurde auch Gas für Haushaltskunden teurer. Verbraucherschützer kritisieren, dass die Lieferanten Anstiege an der Strombörse deutlich schneller weitergeben als fallende Preise.