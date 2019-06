Nach den massiven Stromausfällen vom Wochenende in Argentinien und Uruguay stellen sich viele hier erneut die Frage, ob es auch in Deutschland zu einem Blackout der Stromversorgung kommen könnte. Energieexperten sagen: Ja.

Viel Sonne, viel Wind - eigentlich ein idealer Tag für die Öko-Strom-Erzeugung in Deutschland. Das Problem sei aber, so der Energieexperte Thomas Leitert vom Berliner Katastrophenschutz-Unternehmen KomRe AG, dass es dadurch zu Überkapazitäten in Deutschland komme, die nicht verbraucht werden könnten. "Da werden dann Photovoltaikanlagen und Windparks einfach abgeschaltet", sagte Leitert im SWR, damit es nicht durch zu viel Strom zu einem Blackout komme.

Im Audio erklärt der Energie- und Katastrophenschutz-Experte, dass Deutschland seiner Ansicht nach für den Katastrophenfall bei einem Stromausfall nicht gerüstet ist.

Überkapazitäten können in Europa nicht ausgeglichen werden

Energieexperte Leitert sagte, dass Deutschland - wie auch andere Länder - immer dann, wenn zu viel Strom produziert werde, dieser in die Netze anderer Länder eingespeist werde.

"Wir machen das zum Leidwesen unserer Nachbarländer", sagte Leitert. Dazu gehörten zum Beispiel Polen, Tschechien und auch Österreich. Denn auch die könnten dann meist nichts mit dem Strom anfangen und deshalb greife beispielsweise Polen zu Gegenmaßnahmen. Mit sogenannten "Phasenschiebern wird dann verhindert, dass unser Öko-Strom nach Polen kommt", so Leitert.

Diese Praxis berge allerdings das Risiko, dass die Netze bei zu viel Strom überlastet und bei zu wenig Strom die Kapazität nicht ausreiche. So könne es auch in Deutschland zu einem Blackout kommen, wie es ihn am Wochenende in Südamerika gab, befürchtet der Energieexperte.