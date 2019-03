Strengreligiöse Juden hindern Frauen am Gebet

per Mail teilen

In Jerusalem haben Tausende strengreligiöser Juden gegen die Gebete jüdischer Frauen an der Klagemauer protestiert. Dabei kam es nach Angaben der Frauen auch zu gewaltsamen Übergriffen. Die Zeitung "Haaretz" berichtete von Hunderten strengreligiöser Juden, die versuchten hätten, Polizeibarrikaden zu durchbrechen, und dann Unterstützer der Frauengruppe angegriffen, bespuckt und bedroht hätten. Die Gruppe "Frauen der Mauer" kämpft seit Jahrzehnten darum, an der Klagemauer wie Männer beten zu dürfen.