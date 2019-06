Strengere Regeln für Verkauf deutscher Kriegswaffen

Für den Verkauf deutscher Kriegswaffen und anderer Rüstungsgüter gelten ab sofort strengere Regeln. Die Bundesregierung hat beschlossen, die Ausfuhr-Richtlinien aus dem Jahr 2000 zu verschärfen. Damit dürfen etwa Pistolen oder Gewehre in Zukunft nicht mehr an Länder außerhalb der Nato und der EU verkauft werden. Solche Kleinwaffen werden häufig in Bürgerkriegen eingesetzt, weil sie einfach zu schmuggeln und zu bedienen sind. Außerdem will die Bundesregierung den Verbleib bereits exportierter Waffen stärker kontrollieren.