Die USA wollen weitere Soldaten in den Nahen Osten schicken. Grund dafür sei das "feindselige Verhalten" iranischer Kräfte. Bereitet die USA einen Krieg vor?

Der US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan teilte mit, dass 1.000 zusätzlichen Soldaten in den Nahen Osten entsendet werden. Die Soldaten würden zu "Verteidigungszwecken" in die Region geschickt, erklärte er und betonte zugleich: "Die Vereinigten Staaten streben keinen Konflikt mit dem Iran an." Mit der Entsendung der Truppen sollen laut Shanahan US-Soldaten und nationale Interessen der USA in der Region geschützt werden.

Analysten und Aufklärer - keine Kampftruppen

Nach Angaben von ARD-Korrespondent Jan Bösche handelt es sich bei den Soldaten nicht um Kampftruppen. Die USA schicke Analysten und Aufklärer sowie Soldaten, die dafür eingesetzt werden, die Stützpunkte der USA in der Region besser zu schützen, erklärt er das Vorgehen.



Sind das direkte Kriegsvorbereitungen? ARD-Korrespondent Jan Bösche:

Dauer 0:45 min 1.000 weitere US-Soldaten - ist das eine direkte Kriegsvorbereitung? Die USA wollen weitere Soldaten in den Nahen Osten schicken. Grund dafür sei das "feindselige Verhalten" iranischer Kräfte.

Streit zwischen USA und Iran

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran nehmen seit Monaten zu. Die USA machten den Iran zuletzt für die Angriffe auf zwei Öltanker im Golf von Oman verantwortlich. Teheran weist die Vorwürfe zurück.



In der Mitteilung Shanahans hieß es, die jüngsten Angriffe bestätigten Geheimdienstinformationen über das feindselige Verhalten durch die iranischen Streitkräfte und ihre verbündeten Gruppen. Mit der Entsendung der zusätzlichen Truppen sollten US-Soldaten und nationale Interessen der USA in der Region geschützt werden.

Maas: Gesamtlage ist "extrem explosiv"

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und seine Amtskollegen aus Luxemburg, Österreich und den Niederlanden betonten am Montag bei einem Treffen in Luxemburg, dass sie zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine Anschuldigungen gegen Iran erheben wollen. Maas bezeichnete die Gesamtlage als "extrem explosiv". Und weiter: "Jeder muss nun wirklich aktive Schritte zur Deeskalation beitragen."