Teile der US-Regierung sind lahmgelegt. Präsident Trump konnte sich nicht mit Abgeordneten der Demokraten und Republikaner über die Finanzierung einer Grenzmauer zu Mexiko einigen. Hunderttausende Staatsbedienstete leiden darunter.

In den USA sind kurz vor Weihnachten die Regierungsgeschäfte teilweise lahmgelegt. Um Mitternacht (Ortszeit) trat eine Haushaltssperre für Teile der US-Regierung in Kraft. Zu dem Shutdown kam es, weil bis zum Ablauf der Frist kein neues Budgetgesetz für mehrere Bundesministerien beschlossen wurde.

Dauer 01:22 min Auswirkungen des Shutdowns Beitrag von Jan Bösche

Behörden lahmgelegt

Etliche Regierungsbedienstete müssen deswegen in den Zwangsurlaub oder zunächst ohne Gehalt weiterarbeiten. Ämter und andere öffentliche Einrichtungen können zum Teil geschlossen werden.

Nach US-Medienberichten sind mehrere Hunderttausend Bedienstete der Regierung betroffen, die vorerst wohl ohne Gehalt arbeiten müssen oder zwangsweise beurlaubt werden.

Trump will fünf Milliarden Dollar für eine Grenzmauer

Hintergrund für die Eskalation ist der Streit über die Finanzierung einer Mauer an der Grenze zu Mexiko. US-Präsident Donald Trump hatte sich geweigert, ein Haushaltsgesetz zu unterzeichnen, wenn darin nicht auch Geld für die von ihm seit langem geforderte Mauer bereitgestellt würde. Er forderte dafür fünf Milliarden Dollar.

Im US-Kongress gab es dafür jedoch keine Mehrheit. Die Gespräche gehen nun weiter. Trump rief die Demokraten dazu auf, sich an einer parteiübergreifenden Lösung zu beteiligen. "Der Shutdown wird hoffentlich nicht lange dauern", sagte er in einer Videobotschaft auf Twitter.

Zuvor hatte der Präsident noch gedroht, wenn die Demokraten im Kongress nicht einlenkten, werde es einen lang anhaltenden Stillstand geben.

Letzte Chance um Wahlversprechen zu halten

In der Vergangenheit kam es in den USA wiederkehrend zu solchen Stillständen. In Trumps Amtszeit ist es schon der dritte Shutdown.

Nicht betroffen sind diesmal das Verteidigungs-, das Bildungs-, das Gesundheits- sowie das Arbeitsministerium, weil für diese Ressorts bereits im September ein längerfristiger Haushalt verabschiedet worden war.

Trump hatte seinen Anhängern schon im Präsidentschaftswahlkampf eine Mauer an der Grenze zu Mexiko versprochen. Für ihn ist nun die vielleicht letzte Möglichkeit, sein zentrales Wahlkampfversprechen zu verwirklichen. Denn von Januar an wird das Repräsentantenhaus von den Demokraten dominiert. Eine Mehrheit für die Finanzierung einer Mauer erscheint dann erst recht nicht realistisch.