Zu unfallträchtig, zu chaotisch, zu schnell auf Radwegen: Es hagelt Kritik, seit E-Tretroller in Deutschland zugelassen sind. Vor allem Verkehrsminister Scheuer wird hart attackiert. Das Verkehrsministerium wies jetzt die Vorwürfe zurück.

Vertreter des Deutschen Städtetages haben strengere Regeln für E-Tretroller gefordert. Sie kritisieren vor allem die Unfallgefahr und Roller, die im Weg herumstehen. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) solle nachbessern. Es brauche "klarere Spielregeln, die verbindlich sein müssen", so Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy. Anbieter müssten ihre Kunden besser über die richtige Nutzung aufklären - so dass sichergestellt ist, "dass die Fahrzeuge nicht überall herumstehen und dabei zum Teil andere beeinträchtigen oder behindern".

Im Video kritisiert auch Berlinkorrespondent Dirk Rodenkirch in seinem Kommentar Verkehrsminister Scheuer.

Grüne greifen Verkehrsminister scharf an

Die Grünen werfen Verkehrsminister Scheuer Tatenlosigkeit vor.

"Scheuer hat sie zugelassen und fühlt sich für alle weiteren Probleme nicht mehr zuständig. Dabei müssten die Nutzungsbedingungen geklärt werden." Cem Özdemir (Grüne), Chef des Verkehrsausschusses im Bundestag

Fahrlehrerverband: Kontrollen und Fahrprüfungen sinnvoll

Der baden-württembergische Fahrlehrerverband schloss sich im SWR der Kritik an. Die E-Scooter brächten mehr Probleme als Nutzen, so der erste Vorsitzende Jochen Klima. Er hält zudem verstärkte Kontrollen auf den Gehwegen sowie eine Fahrprüfung ähnlich der fürs Mofafahren für sinnvoll.

Verkehrsministerium bezieht Stellung

Das Bundesverkehrsministerium weist die Kritik an Minister Scheuer zurück. Es kündigte gegenüber des ARD-Hauptstadtstudios einen Austausch mit Vertretern der Städte an. Das Ministerium verweist auf einen Brief, den Scheuer Mitte Juli an den Präsidenten des Deutschen Städtetages geschickt hatte. Darin hatte der Minister die Kommunen gebeten, die möglichen Strafen für Regelverstöße voll auszuschöpfen.