per Mail teilen

Der britische Premierminister Boris Johnson hat Neuwahlen am 14. Oktober angekündigt, wenn das Parlament am Dienstag gegen seine Brexit-Pläne stimmt. Das berichten mehrere Medien.

Die Nachrichtenagentur AFP beruft sich auf einen hochrangigen Regierungsvertreter. Johnson selbst bekräftigte am Abend in London, er wolle den EU-Austritt am 31. Oktober mit oder ohne Vertrag.

Am Dienstag kehrt das britische Unterhaus aus der Sommerpause zurück.

Dauer 1:08 min London: Unterhaus zurück aus der Sommerpause Das Parlament in London muss am Dienstag entscheiden, wie es in Sachen Brexit weitergehen soll.

Unterhaus kehrt aus Sommerpause zurück

Das nächste Kapitel im Brexit-Drama steht schon bevor: Am Dienstag kommt das Parlament in London zum ersten Mal nach der Sommerpause wieder zusammen - es wird mit einer beispiellosen Auseinandersetzung gerechnet.

Premierminister Boris Johnson will sein Land notfalls auch ohne Abkommen Ende Oktober aus der EU führen, die Opposition und einige Rebellen aus der Regierungsfraktion wollen das verhindern.