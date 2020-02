Streit über bundesweites Verbot von Solarien

per Mail teilen

Zwischen Sonnenstudio-Betreibern und der Deutschen Krebshilfe bahnt sich ein juristischer Streit an. Hintergrund ist die Forderung nach einem bundesweiten Solarienverbot. Der Bundesfachverband Besonnung will nach eigenen Angaben die Krebshilfe zur Abgabe einer Unterlassungserklärung auffordern. Es gebe keine wissenschaftliche Grundlage für deren Behauptungen. Laut der Krebshilfe verursachen Solarien europaweit etwa 3.400 Fälle von schwarzem Hautkrebs pro Jahr. In etwa 800 Fällen führe das zum Tod.