Streit über Homöopathie als Kassenleistung

Nach den Kassenärzten fordern auch Politiker von Union und SPD, dass die Kosten für homöopathische Mittel nicht mehr von den Krankenkassen übernommen werden sollen. Vor allem die Wirksamkeit der Mittel wird in Frage gestellt. Es sei schwer vermittelbar, dass Homöopathie teilweise bezahlt werde, während an anderer Stelle gespart werden müsse, sagte der Vorsitzende des Bundestags-Gesundheitsausschuss Erwin Rüddel (CDU) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. In Deutschland muss Homöopathie nicht von den Kassen bezahlt werden. Viele tun es aber, weil es eine Nachfrage gibt. Am Mittwoch hat Frankreich angekündigt, dass die Kosten für homöopathische Arzneimittel ab 2021 nicht mehr von der Kasse erstattet werden.