Streit über Dach von Notre-Dame

In Frankreich verschärft sich der Streit über den Wiederaufbau der bei einem Brand schwer beschädigten Kirche Notre-Dame. Der Beauftragte von Präsident Emmanuel Macron, ein Fünf-Sterne-General, hat dem Chefarchitekten am Mittwochabend den Mund verboten. Der Architekt will den Turm von Notre-Dame nach historischem, frühgotischem Vorbild wiederaufbauen. Präsident Macron ist für eine moderne Form. Dazu gibt es mehrere Vorschläge - darunter ein avantgardistisches Glasdach, ein Wald aus Bäumen oder eine riesige goldene Flamme.