In Italien müssen Reisende mit Verkehrsproblemen rechnen. Die Gewerkschaften haben für heute zu Streiks aufgerufen. Davon betroffen sind vor allem der öffentliche Nahverkehr in größeren Städten, sowie Taxis, Schiffe und Fernstraßen. Wichtige Verbindungen sollen aber garantiert sein, so ein Gewerkschaftssprecher. Am Freitag soll der Flugverkehr bestreikt werden. Die Gewerkschaften in Italien protestieren gegen die Regierung und fordern mehr Geld für die Infrastruktur und die Arbeitssicherheit.