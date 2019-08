In Hongkong steht das öffentliche Leben durch einen Generalstreik in großen Teilen still. U-Bahnen fahren nicht, Flüge fallen aus. Regierungschefin Carrie Lam warf den Demonstranten vor, eine "besonders gefährliche Situation" heraufzubeschwören.

In sieben Bezirken der Stadt sind nach Angaben der Organisatoren Kundgebungen geplant, 24.000 Menschen wollen ihre Arbeit niederlegen. Demonstranten blockierten U-Bahnen und Straßen. Es kam zu ersten Zusammenstößen mit der Polizei. Dauer 1:17 min Generalstreik legt Hongkong lahm Generalstreik legt Hongkong lahm Beobachter sehen in den Protesten die schwerste politische Krise in Hongkong seit der Rückgabe an China vor 22 Jahren. Die chinesische Zentralregierung verurteilte die Proteste mehrfach. Regierung und Polizei wurden aufgefordert, wieder Ordnung herzustellen, hieß es aus Peking.