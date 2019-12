Streiks in Frankreich gehen auch am zehnten Tag weiter

In Frankreich hält der Protest gegen die geplante Rentenreform den zehnten Tag in Folge an. Nach Angaben der französischen Bahn fallen landesweit rund drei Viertel aller TGV-Hochgeschwindigkeitszüge aus, weil die Beschäftigten streiken. In Paris fahren Metro und S-Bahn nur eingeschränkt. Einige Gewerkschaften haben bereits damit gedroht, die Streiks über die Weihnachtsfeiertage fortzusetzen. Frankreichs Regierung will die mehr als 40 verschiedenen Rentenkassen nach und nach zu einer einzigen zusammenlegen. Die Vorrechte einzelner Berufsgruppen will sie abschaffen. Die Gewerkschaften fürchten, dass die Beschäftigten künftig weniger Rente bekommen und länger arbeiten müssen.