Die Mitarbeiter bei Kaufhof befürchten Stellenabbau und Gehaltskürzungen. Mit solchen Maßnahmen kehrt kein einziger Online-Kunde zurück, meint Martin Rupps.



Die Gewerkschaft Verdi hat Streiks in baden-württembergischen Kaufhof-Filialen angekündigt. Mitten im Weihnachtsgeschäft wollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für einen neuen Tarifvertrag protestieren, der über die Leistungen des einstigen Sanierungstarifvertrags für Karstadt hinaus geht. Scheitern die Verhandlungen zwischen Gewerkschaft und Geschäftsleitung, könnten die Gehälter bei Kaufhof um bis zu elf Prozent sinken.

Die Geschäftsleitung möchte nur noch die niedrigeren Karstadt-Gehälter zahlen picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk Picture Alliance/Picture Alliance

Eine Bekannte von mir hörte kürzlich bei Kaufhof auf. Die schlechte Stimmung im Haus hatte ihr aufs Gemüt gedrückt. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fürchten um ihren Arbeitsplatz. Bis zu einem Drittel der Beschäftigten solle im Zuge der Fusion gehen, macht ein Gerücht die Runde. Auf der mittleren Ebene sei die Untergrenze an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schon erreicht, mit weniger würde eine Filiale nicht mehr öffnen können. Eine neue Entlassungswelle würde also hauptsächlich die Verkaufskräfte treffen.

Natürlich, der Onlinehandel in Deutschland boomt. Dieser Tage erlebte er seinen stärksten Auftakt in das Weihnachtsgeschäft seit fünf Jahren. In vielen Kaufhof-Filialen wird der Umsatz dagegen auch im ausgehenden Jahr rückläufig sein.

Und doch: Unternehmensretter, die Firmen auf Kosten der Mitarbeiter retten, werfen die soziale Frage in Deutschland neu auf. Sie handeln überdies kurzsichtig. Eine Kaufhof-Zentrale mit nur noch weniger, schlecht motivierten Mitarbeitern holt keinen einzigen Online-Kunden wieder zurück.