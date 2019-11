Streiks bei Amazon am "Black Friday"

Am sogenannten "Black Friday" streiken Amazon-Beschäftigte an deutschen Standorten für einen Tarifvertrag. Heute werben Händler mit Rabatten. Die Gewerkschaft Verdi teilte mit, die mehrtägigen Streiks hätten in der Nacht begonnen. Betroffen seien alle Standorte in Deutschland - zum Beispiel Koblenz in Rheinland-Pfalz oder Werne in Nordrhein-Westfalen. Die Streiks dauern demnach bis einschließlich Montag. Verdi kämpft seit Jahren dafür, dass die Amazon-Beschäftigten einen Tarifvertrag bekommen und nach dem Tarif für den Einzel- und Versandhandel bezahlt werden.