Streikende blockieren Ölraffinerien in Frankreich

In Frankreich haben Gewerkschaftsaktivisten zwei Ölraffinerien blockiert. Die Protestaktion richtet sich gegen die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron, der das Eintrittsalter für alle Beschäftigten auf 64 Jahre anheben will. Das Innenministerium versicherte, es werde deswegen nicht zu einer Benzinknappheit kommen. Die französischen Gewerkschaften streiken seit 23 Tagen. Auch heute fuhr die Hälfte der Hochgeschwindigkeitszüge nicht. In Paris waren die wenigen fahrenden Busse und U-Bahnen überfüllt.