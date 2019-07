Wer am Wochenende von oder nach Barcelona fliegt, muss mit erheblichen Behinderungen rechnen. Am Flughafen streiken knapp 3.000 Mitarbeiter des Bodenpersonals. Nach Angaben der spanischen Regierung könnten am gesamten Wochenende mehr als 1.000 Flüge ausfallen. Vor allem die spanische Airline Vueling ist wohl betroffen. Sie hat bereits mehr als 110 Flüge gestrichen. Vueling fliegt auch deutsche Ziele an - unter anderem Düsseldorf und München.