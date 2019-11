Streik an Uni-Kliniken: Hunderte Patienten betroffen

In Baden-Württemberg hat sich der Warnstreik der nicht-ärztlichen Beschäftigten an Uni-Kliniken auf hunderte Patienten ausgewirkt. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sind in Freiburg 140 Operationen und 800 ambulante Behandlungen verschoben worden. Auch Patienten an den Uni-Kliniken Ulm und Tübingen seien betroffen gewesen. Die Beschäftigten in Heidelberg ruft Verdi für morgen zu einem Warnstreik auf - dem Tag der dritten Verhandlungsrunde. Die Gewerkschaft fordert unter anderem acht Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber bieten eine schrittweise Erhöhung um insgesamt fünf Prozent an.