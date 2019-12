In Straßburg wird genau ein Jahr nach dem Terroranschlag an die fünf Opfer erinnert. Im Zentrum der Stadt soll eine Gedenkstele aufgestellt werden, am Abend ist dann ein ökumenischer Gottesdienst im Münster geplant. Ein Attentäter hatte vor einem Jahr in der Nähe des Straßburger Weihnachtsmarktes fünf Passanten getötet, die Polizei erschoss ihn dann später auf der Flucht.