Ex-FPÖ-Chef Strache beendet politische Karriere

Ex-FPÖ-Chef Heinz Christian Strache erklärt seine politische Karriere für beendet. Strache teilte eben in Wien mit, er strebe keine politischen Funktionen mehr an und lasse seine Partei-Mitgliedschaft ruhen. Der Druck auf den 50-Jährigen ist immer größer geworden: erst das Ibiza-Video, in dem Strache offensichtlich anfällig für Korruption erscheint, dann die Ermittlungen wegen Korruption. Man lastet ihm die Wahlniederlage vom Sonntag an. Die Rechten hatten rund zehn Prozentpunkte verloren. Die Neuwahlen waren nötig geworden, da wegen der Strache-Affäre die Koalition zwischen ÖVP und FPÖ geplatzt war.