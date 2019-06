per Mail teilen

Der nach dem Enthüllungsvideo zurückgetretene österreichische FPÖ-Chef und Vizekanzler Hans-Christian Strache geht nicht als Abgeordneter ins Europaparlament. Das hat er am Vormittag angekündigt. Er wolle erst in die Politik zurückkehren, wenn die Hintergründe des Videos aufgeklärt seien. Es wurde 2017 heimlich auf der spanischen Insel Ibiza aufgenommen. Darin stellt Strache einer vermeintlichen russischen Millionärin Staatsaufträge als Gegenleistung für Wahlkampfhilfen in Aussicht.