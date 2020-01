per Mail teilen

Der Künstler Gunter Demnig erinnert mit Stolpersteinen an den Holocaust. Was 1992 begann, hat inzwischen Dimensionen angenommen, die er sich selbst nie habe träumen lassen.

75.000 Stolpersteine hat Gunter Demnig schon verlegt. Er will mit der Kunstaktion die Menschen wachrütteln. "Wenn sie ein Buch aufschlagen und lesen, dass sechs Millionen Juden ermordet wurden, dann ist das irgendetwas Abstraktes", sagte der Künstler im SWR.

SWR-Aktuell-Moderatorin Dagmar Freudenreich im Gespräch mit dem Künstler Gunter Demnig

"Das ist handfester Geschichtsunterricht"

Mit den Stolpersteinen könne man jedoch jedes einzelne Schicksal ins Bewusstsein rücken. "Wenn sie plötzlich merken, das war bei mir um die Ecke, der war so alt wie ich und ist auf unsere Schule gegangen, dann ist das ein handfester Geschichtsunterricht."

Bei der Verlegung von Stolpersteinen will es Gunter Demnig jedoch nicht bewenden lassen. Er plant eine zentrale Datenbank mit Bildmaterial von jedem Verschleppten, für den schon ein Stolperstein verlegt wurde. Außerdem werde an einer App gearbeitet. Ziel sei es, eine komplette Biographie des Nazi-Opfers auf das Smartphone zu bekommen, wenn man an dem Stein vorbeigehe.

