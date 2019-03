Stimmen zum Brexit

Rund drei Wochen vor dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens sieht es weiterhin nicht nach einer Lösung aus. Die konservative Partei der britischen Premierministerin Theresa May lehnt auch den nachverhandelten Brexit-Deal mit der EU ab. Parteichef Brandon Lewis sagte der BBC, der Entwurf für das Abkommen unterwandere die Einheit Großbritanniens, weil für Nordirland eine Sonderrolle vorgesehen sei. So könne man keine Einigung erzielen. Das britische Unterhaus soll am Dienstag über den Deal abstimmen. Dabei wächst der Druck auf die Abgeordneten. EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hat in einem Interview mit der Funke Mediengruppe gesagt, der Brexit könne höchstens um einige Wochen verschoben werden.