Die Immobilienpreise in Hamburg, Köln, Stuttgart und München sind im vergangenen Jahr nicht mehr ganz so stark gestiegen wie davor. Das meldet die Stiftung Warentest, die Preise und Mieten für Wohnungen und Häuser ausgewertet hat. Dafür hätten sich Immobilien und Mietobjekte in Dortmund, Essen und Bayreuth stark verteuert - sowie im Norden in Kiel und Flensburg. Der Kauf einer Immobilie lohnt sich nach Ansicht der Stiftung Warentest aber vielfach immer noch - wegen der niedrigen Zinsen.