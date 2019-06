Stickstoffdioxid-Wert 2019 in 57 Städten zu hoch

per Mail teilen

Die Stickoxid-Werte waren im vergangenen Jahr in 57 deutschen Städten zu hoch. Das waren nach Aussage des Umweltbundesamtes acht Städte weniger als 2017. Der Trend gehe in die richtige Richtung, erklärte die Chefin der Behörde, Maria Krautzberger. Es müsse aber noch mehr für saubere Luft getan werden. Ein Großteil des gesundheitsschädlichen Stickoxids wird von älteren Dieselautos ausgestoßen. In Teilen Stuttgarts, Hamburgs und Darmstadt gelten bereits Fahrverbote für solche Wagen. Der EU-Richtwert für Stickoxid liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.