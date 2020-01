per Mail teilen

Die Kroaten wählen in einer Stichwahl ihr neues Staatsoberhaupt. Das Ergebnis könnte knapp werden: Nach neuesten Umfragen liegt der sozialdemokratische Herausforderer Zoran Milanovic knapp vor der konservativen Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic. Im ersten Durchgang am 22. Dezember konnte keiner der Bewerber die absolute Mehrheit bekommen. Die meisten Stimmen holte Milanovic. Die Wahllokale sind bis um 19 Uhr geöffnet, mit Ergebnissen wird am späten Abend gerechnet.