In Baden-Württemberg sollen Kinder schrittweise später eingeschult werden. Wie der Stuttgarter Landtag beschlossen hat, müssen in diesem Jahr alle Kinder, die am 31. August sechs Jahre alt sind, in die Schule gehen. Bisher ist der 30. September der Stichtag. Ab dem Schuljahr 2022/23 soll er dann wieder beim 30. Juni liegen. Eltern hatten sich für einen früheren Stichtag eingesetzt, weil viele fünfjährige Schulanfänger überfordert seien.