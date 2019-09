Steuerhinterziehung: Erster Cum-Ex-Prozess hat begonnen

per Mail teilen

Am Landgericht Bonn hat der erste Prozess um illegale Aktiengeschäfte in Zusammenhang mit Dividenden begonnen. Dadurch sollen die deutschen Steuerbehörden um Milliarden Euro betrogen worden sein. Konkret wirft die Bonner Staatsanwaltschaft zwei britischen Aktienhändlern schwere Steuerhinterziehung in 33 Fällen vor. Ihnen drohen bis zu zehn Jahre Haft. Insgesamt geht es bei dem Steuerskandal um hunderte Fälle. Dabei ließen sich Anleger die einmal gezahlte Kapitalertragssteuer auf Aktiendividenden mehrfach vom Fiskus erstatten. Banken haben sie bei dem Betrug unterstützt.