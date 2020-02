per Mail teilen

Wiederholt angewandte Sterbehilfe ist in Deutschland seit fast einem Jahr verboten. Mehrere Gruppen und Verbände klagten dagegen - heute entscheidet das Bundesverfassungsgericht.

Wer so schwer krank ist, dass sie oder er sterben möchte, kann in Deutschland nicht mehr auf die Hilfe von Ärztinnen und Ärzten oder Vereinen hoffen. Der Bundestag hatte die geschäftsmäßige, also wiederholt angewandte Sterbehilfe im April 2019 verboten. Damit sollten kommerzielle Angebote verhindert werden.

Gegen den neu entstandenen Paragrafen 217 im Strafgesetzbuch klagten mehrere Interessengruppen, weswegen nun das Bundesverfassungsgericht urteilen muss. Am Vormittag soll die Entscheidung fallen, am Mittag wird es eine Pressekonferenz in Karlsruhe geben. Wir beantworten vorab die wichtigsten Fragen.

Dauer 3:01 min Sterbehilfe - ein Bericht von einer Palliativstation Reporterin Susanne Babila hat mit Ärztinnen und Ärzten auf einer Palliativstation im Paul-Lechler-Krankenhaus in Tübingen über das Verbot der Sterbehilfe gesprochen.

Was ist in der Sterbehilfe erlaubt, was ist strafbar?

Strafbar ist die aktive Sterbehilfe. Wer jemanden auf dessen Wunsch tötet, macht sich wegen "Tötung auf Verlangen" strafbar. Es drohen bis zu fünf Jahre Haft (Paragraf 216 Strafgesetzbuch).

Erlaubt ist der Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen, wenn das dem Willen des Patienten entspricht. Wenn jemand etwa in einer Patientenverfügung präzise festgehalten hat, ab wann er keine lebensverlängernden Maßnahmen mehr will, dann müssen sich Ärzte daran halten und Geräte gegebenenfalls abschalten.

Erlaubt ist in bestimmten Fällen auch die Beihilfe zum Suizid. Wenn zum Beispiel ein Angehöriger einem Sterbewilligen ein tödliches Medikament reicht und dieser nimmt es selbst ein, ist das nicht strafbar. Problematisch wird es, wenn eine solche Beihilfe zum Suizid nicht nur im Einzelfall geschieht. Darum geht es in dem umstrittenen Gesetz.

Worum geht es vor dem Bundesverfassungsgericht?

Es geht um Paragraf 217 Strafgesetzbuch. Demnach kann die absichtliche geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden. Das Bundesverfassungsgericht muss nun klären, ob das verfassungswidrig ist.

"Geschäftsmäßig" ist Sterbehilfe, wenn sie auf Wiederholung angelegt , also keine einmalige Hilfe, ist. Sie muss dagegen nicht darauf gerichtet sein, damit Gewinne zu erzielen, oder im Zusammenhang mit einer beruflichen Tätigkeit stehen. Betroffen sein könnten Ärzte, aber auch ehrenamtliche Helfer, die für Sterbehilfe-Vereine tätig sind.

Begleitung Schwerstkranker auf einer Palliativstation dpa Bildfunk (c) dpa

Im Einzelnen ist die Reichweite des Begriffs "geschäftsmäßig" sehr umstritten. Außerdem muss die Hilfe zur Selbsttötung absichtlich, also zielgerichtet, erfolgen. Wer lediglich allgemeine Hinweise für eine mögliche Selbsttötung gibt, macht sich nicht strafbar. Auch Palliativmediziner, die Patienten solche Schmerzmittel geben, die den Todeseintritt als Nebenfolge beschleunigen, machen sich nicht strafbar. Denn sie handeln in der Absicht, das Leiden ihrer Patienten zu lindern, nicht in der Absicht, deren Leben zu beenden.

Auch wer im Einzelfall und aus uneigennützigen Motiven Suizidhilfe leistet, soll der Gesetzesbegründung zufolge nicht bestraft werden. Anders liegen die Dinge demnach, wenn die Hilfe zum Suizid als "normale" Dienstleistung angeboten und damit zum - möglicherweise auch unentgeltlichen - Geschäftsmodell wird.

Warum wurde die geschäftsmäßige Sterbehilfe verboten?

Der Gesetzgeber wollte mit dem Verbot einer Kommerzialisierung der Sterbehilfe entgegenwirken. Es ging dabei auch um die Sorge, dass sich der begleitete Suizid weiter verbreiten und so der Eindruck von Normalität entstehen könnte. Schwerstkranke und alte Menschen könnten sich dadurch unter Druck gesetzt fühlen, ihrem Leben vorzeitig ein Ende zu setzen.

Dem Gesetz war eine kontroverse Debatte vorausgegangen. Die Abstimmung im Bundestag wurde zur Gewissenfrage erklärt, was bedeutet, die Abgeordneten waren nicht an die Fraktionsdisziplin gebunden und stimmten so ab, wie sie persönlich es für richtig hielten.

Wer klagt gegen den Paragrafen aus dem Strafgesetzbuch?

Das sind vor allem schwerstkranke Menschen, die sterben möchten, dabei aber Hilfe von Dritten benötigen, weil sie es allein nicht können. Und: Ärztinnen und Ärzte, die Sterbehilfe (bislang erlaubte Sterbehilfe) leisteten, also indirekte oder passive Sterbehilfe, etwa durch Abschalten der Maschinen.

Oder Ärztinnen und Ärzte, die palliativ arbeiten, bei denen es nicht mehr um Heilung, sondern nur noch um die Linderung von Schmerzen geht. Die dritte Gruppe bilden Sterbehilfe-Vereine aus Deutschland und der Schweiz. Sie alle sagen: die neue Vorschrift, die die "geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung" mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft, muss weg.

Eine Rose steht im Zimmer einer schwerstkranken Patientin auf einer Palliativstation. dpa Bildfunk (c) dpa

Wie begründen die ihre Verfassungsbeschwerde?

Alle sind der Ansicht, dass dieser Strafparagraf 217 über die "geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung" gegen ihre Grundrechte verstößt. Die suizidwilligen Patientinnen und Patienten sehen ihr Persönlichkeitsrecht verletzt. Nach dem Grundgesetz gebe es auch ein Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben.

Ärzte und Ärztinnen sehen ihre Berufsfreiheit und die Freiheit ihres Gewissens verletzt. Sie sagen, wir können nicht mehr vernünftig unsere Arbeit machen, stehen immer mit einem Bein im Gefängnis. Denn selbst wenn es gar nicht ums Geld geht: Sobald wir geschäftsmäßig, also wiederholt Sterbende beraten, können wir bestraft werden.

So sehen es auch die Sterbehilfevereine: Sie sagen, der Paragraf ist zu unbestimmt. Alle hätten nur noch Angst, den sterbenskranken Menschen beizustehen.

Gibt es für das Verfassungsgericht auch Gründe, den Paragrafen zu halten?

In der mündlichen Verhandlung im letzten April, die immerhin zwei Tage gedauert hat (das ist beim Verfassungsgericht eher ungewöhnlich), waren auch Bundestagsabgeordnete, die das Gesetz verteidigt haben. Sie fanden, es dürfe auf keinen Fall dazu kommen, dass Alte und Kranke unter Druck gerieten und Sterbehilfe zu einer normalen Dienstleistung werde, sodass die Betroffenen meinten, sie müssten ihr Leben beenden.

Die Verfassungsrichter hörten sehr genau zu. Allerdings war an ihren Fragen zu spüren, dass sie doch auch sehr viel Sympathie für den Gedanken hatten, dass diejenigen, die sterben wollen, Hilfe bekommen. Dass sie selbstbestimmt über ihr Lebensende entscheiden sollen dürfen.