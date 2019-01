Der wirtschaftlich angeschlagene Warenhauskonzern Galeria Kaufhof will 2.600 Vollzeitstellen streichen – auch Filialen im Südwesten könnten betroffen sein.

Von den rund hundert Kaufhof-Filialen bundesweit liegen zehn in Rheinland-Pfalz. Unter anderem in Worms, Speyer, Mainz und gleich zwei in Trier. Insgesamt arbeiten knapp 1.000 Menschen im Land für die Kaufhaus-Kette. Die besten Umsätze machen nach Angaben der Gewerkschaft Verdi die Häuser in grenznahen Regionen, also mit großem Einzugsgebiet.

Baden-Württemberg hat 13 Kaufhof-Filialen, unter anderem in Heidelberg, Göppingen, Reutlingen und gleich drei in Stuttgart. Hier in der Stadtmitte steht eine der umsatzstärksten Kaufhof-Filialen Deutschlands. In den kleineren Häusern im Land arbeiten unter 100, in den größeren bis zu 400 Menschen.

Werden auch Stellen im Südwesten gestrichen?

Ob und wie viele Stellen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gestrichen werden, ist noch nicht klar. Die 2.600 Vollzeitstellen fallen nicht nur in Kaufhäusern weg, rund ein Drittel davon soll durch die Zusammenlegung der beiden Firmenzentralen in Essen und Köln eingespart werden.

Filialschließungen werde es erst einmal keine geben, sie seien aber dann möglich, wenn ein Mietvertrag auslaufe. So soll sich der Chef der Warenhaus-Holding, Stephan Fanderl, heute geäußert haben.

Schlechtes Weihnachtsgeschäft hat Mitschuld

Offenbar hat er auch sehr deutlich erklärt, dass Kaufhof schnell aus dem Flächentarifvertrag für den Einzelhandel aussteigen wird. Er wolle eine Lösung, die auf die Notsituation von Kaufhof zugeschnitten sei, also einen Haustarifvertrag. Was für die Beschäftigten eine schlechtere Bezahlung bedeuten dürfte.

Experten hatten mit solchen Maßnahmen gerechnet, nachdem die Kaufhof-Kette wohl auch im entscheidenden Weihnachtsgeschäft deutlich schlechtere Umsätze hatte als der restliche Einzelhandel.