Steinmeier würdigt Sturm der Stasi-Zentrale

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Erstürmung der ehemaligen Zentrale der Staatssicherheit in Berlin gewürdigt. Heute vor 30 Jahren haben DDR-Bürger so verhindert, dass dort weiterhin Stasi-Akten vernichtet werden. Steinmeier sagte, diese Bürger hätten Demokratiegeschichte geschrieben. Sie hätten bewirkt, dass diese bitteren Zeugnisse des Unrechts für alle geöffnet worden seien. Das sei zwar auch schmerzhaft gewesen, da klar geworden sei, in welchem Ausmaß das SED-Regime ins Leben der Menschen vorgedrungen sei - doch man könne nur aus der Vergangenheit lernen, wenn man wisse, was geschehen sei und warum, so Steinmeier.