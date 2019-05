Steinmeier in Usbekistan

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Morgen einen zweitägigen Staatsbesuch in Usbekistan begonnen. Auf seiner Reise wird er von deutschen Geschäftsleuten begleitet, die Verträge beispielsweise für den Bau eines Glasfaserwerks unterzeichnen wollen. Steinmeier will mit seinem Besuch auch Staatspräsident Shavkat Mirsijojew unterstützen. Er hat bei seinem Machtantritt 2016 einen Reformkurs in Usbekistan eingeleitet, das davor Jahrzehnte lang autoritär regiert worden war. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch warnte vor zu viel Optimismus. Usbekistan stehe erst am Anfang eines langen Weges. Freie Wahlen gebe es dort noch nicht und auch Oppositionsparteien seien nicht zugelassen.