Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) erinnert heute in der Toskana an die Opfer deutscher Soldaten und der Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg. Der Bundespräsident trifft sich dazu mit dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella in der Gemeinde Fivizzano. Dort hatten deutsche Soldaten im August 1944 mehr als 320 Dorfbewohner brutal ermordet. Bei den Opfern handelte es sich überwiegend um Frauen, Kinder und ältere Menschen.