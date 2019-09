Steinmeier eröffnet verdi-Bundeskongress

In Leipzig hat der Bundeskongress der Gewerkschaft Verdi begonnen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hielt vor rund 1.000 Delegierten die Eröffnungsrede. Der Kongress dauert mehrere Tage. Es ist der letzte mit Frank Bsirske als Verdi-Chef. Er scheidet nach 18 Jahren als Vorsitzender aus. Sein Nachfolger wird bei dem Treffen in der sächsischen Stadt gewählt. Das Amt soll der bisherige Vize-Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Frank Werneke übernehmen. Er will am Mittwoch auf dem Kongress eine Grundsatzrede halten.