Steinmeier bittet in Polen um Vergebung

Bei einer Gedenkveranstaltung in Warschau zum 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen werden unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD), Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Vizepräsident Mike Pence erwartet. Bereits am Morgen war Steinmeier mit seinem polnischen Amtskollegen Andrzej Duda nach Wielun gereist, um der Opfer zu gedenken. Die Kleinstadt war als erste von der Wehrmacht angegriffen und zerstört worden. Dort erklärte Steinmeier, Deutsche hätten in Polen ein Menschheitsverbrechen verübt. Er verneige sich vor den Opfern der deutschen Gewaltherrschaft und vor denen des Überfalls auf Wielun. Polens Präsident Duda sagte, Steinmeiers Besuch sei eine Form der moralischen Wiedergutmachung.