SPD-Vorsitz: Schwan und Stegner - linkes Ziel, verschiedener Stil

Gesine Schwan und Ralf Stegner sind das neueste Duo, das zusammen für den SPD-Vorsitz kandidieren will. Sie hat zweimal erfolglos versucht, Bundespräsidentin zu werden. Er ist jetzt schon Teil der SPD-Spitze. Kann das was werden? Was bringen die beiden mit? Marcel Heberlein berichtet.