London bereitet sich auf einen Brexit ohne Austrittsabkommen vor. Auch die EU will heute darüber beraten, wie sie ihren Notfallplan umsetzen kann. Auch Zölle spielen dabei eine Rolle.

Schon Mitte November hatte die EU-Kommission ihre Pläne für einen ungeordneten Brexit vorgestellt. Dass Großbritannien ohne Austrittsabkommen die EU verlässt, wird immer wahrscheinlicher. Deshalb sollen die Pläne nun konkretisiert werden.

Stau unter dem Meer?

Der Notfallplan sieht unter anderem vor, auf Einfuhren britischer Waren Zölle zu erheben. Die verbleibenden Mitgliedstaaten haben dann außerdem das Recht, alle Sendungen zu kontrollieren. Durch vermehrte Zollkontrollen könnte es dann im Euro-Tunnel unter dem Ärmelkanal, der Frankreich mit Großbritannien verbindet, zu kilometerlangen Staus kommen.

Ein kniffliger Fall ist zum Beispiel der Luftverkehr. Hier will die Kommission Maßnahmen vorschlagen, die garantieren, dass Flugzeuge aus Großbritannien über das Gebiet der EU fliegen und auch in der EU landen dürfen. Ähnliche Maßnahmen erwarte man jedoch auch von Großbritannien für EU-Flugzeuge, heißt es in dem Notfallplan.

Familiennachzug für Briten

Außerdem würden Finanz- und Verkehrsunternehmen nur noch einen eingeschränkten Zugang zum EU-Markt bekommen. Bargeldloses Bezahlen in Euro würde wahrscheinlich für britische Kunden teurer werden. Britische Kraftfahrer bräuchten zudem spezielle Bescheinigungen, um EU-Länder durchqueren zu können.

Briten, die nach dem Austritt in einem EU-Mitgliedsland leben und arbeiten, müssen im Fall eines ungeordneten Brexits eine sogenannte Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten beantragen. Damit hätten sie die gleichen Rechte wie EU-Bürger. Sie könnten dann Sozialleistungen erhalten und auch ihre Familien nachholen.

Auch Großbritannien bereitet sich auf No-Deal-Brexit vor

Großbritannien will die EU am 29. März 2019 verlassen. Da für den ausgehandelten Austrittsvertrag unter den britischen Politikern keine Mehrheit in Sicht ist, bereitet sich nicht nur Europa auf den ungeordneten Brexit vor. Auch in London werden Pläne geschmiedet.