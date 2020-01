Der sogenannte Wehrbeauftragte sammelt als "Anwalt der Soldaten" deren Klagen und Anregungen. Einmal im Jahr legt er das Ergebnis dem Parlament vor. So auch heute.

Beim jährlichen Bericht des Wehrbeauftragten geht es quasi um einen "Mängelbericht", der den Abgeordneten zeigen soll, wo sie sich mehr für die Bundeswehr einsetzen müssen. Denn die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Das heißt: Die Politiker, die im Bundestag sitzen, haben die Verantwortung für die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr.

Mängelliste meist besonders lang

Besonders lang war in den vergangenen Berichten immer die Mängelliste. Auch, weil der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels (SPD) dabei kein Blatt vor den Mund nahm - er gilt als ausgesprochen "politischer" Wehrbeauftragter. Bei der jüngsten Bundestagsdebatte im Dezember sagte Bartels zum Thema Ausrüstung, die Truppe warte auf Vollausstattung, "oder manchmal auch nur auf eine Viertelausstattung, um mit dem Ausbilden und Üben schon mal anfangen zu können".

Bartels kritisierte dabei vor allem die "lähmende Bürokratie". Um die Stärke und Effektivität, die Deutschland auszeichne, auszuspielen, brauche es Entscheidungen - und nicht bürokratisches "Klein-Klein", so Bartels weiter. Das lähme nämlich die Einsatzbereitschaft. Von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer erwartet sich Bartels eine Art Befreiungsschlag in Form eines Sofortprogrammes zu Beschaffung der fehlenden Ausrüstung.

Es gibt aber auch andere Baustellen bei der Bundeswehr

Aber Bartels hat in Interviews in den vergangenen Wochen auch andere Akzente gesetzt: So fordert er unter anderem mehr Hilfe für psychisch kranke Soldaten und deren Angehörige. Und: Bartels beklagte mit Blick auf Rechtsextremismus in der Truppe die "dürftige Datenlage".

Wie kommt der Bericht zustande?

Grundlage für den Wehrbereicht sind Besuche bei der Truppe und die Beschwerden oder Vorschläge, mit denen sich jeder Soldat ohne Einhaltung des Dienstweges an den Wehrbeauftragten richten kann.