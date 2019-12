In Deutschland sollen Unfälle mit elektrischen Tretrollern ab dem kommenden Jahr statistisch erfasst werden. Voraussetzung dafür ist nach Angaben des Statistischen Bundesamts, dass die Innenministerien der Länder die entsprechenden Zahlen übermitteln. Die Behörde stehe mit ihnen dazu in Kontakt. Bisher fallen E-Scooter-Unfälle in der Statistik in die Sammelkategorie mit dem Namen "sonstige Fahrzeuge". Besonders in größeren Städten sorgen E-Tretroller immer wieder für gefährliche Situationen.