In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg verläuft die Entwicklung in Sachen Windenergie laut einer Statistik derzeit äußerst unterschiedlich: RP steht an der Spitze, in BW kommen nur wenig neue Windräder dazu.

Wie aus der Statistik des Bundesverbands Windenergie hervorgeht, steht Rheinland-Pfalz bei der Entwicklung von Windenergie deutschlandweit vorne. Seit Anfang des Jahres wurden dort 15 neue Windenergie-Anlagen gebaut – so viele wie in keinem anderen Bundesland. Allein die neuen Anlagen liefern zusammen fast 50 Megawatt Strom. Mit dieser Menge könnte theoretisch eine Stadt in der Größe von Neuwied oder Neustadt an der Weinstraße ein Jahr versorgt werden. Doch auch in Rheinland-Pfalz ist nicht jeder Standort gleich gut geeignet für neue Windkrafträder: Dauer 3:46 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen RP NABU klagt für Vogelschutz gegen Windräder Der NABU Rhein Hunsrück hat gegen zwei Windenergieanlagen bei Horn geklagt, weil besonders Schwarzstörche und Rotmilane hierdurch gefährdet sind. Jetzt haben sie in erster Instanz Recht bekommen. Video herunterladen (9 MB | MP4) Insgesamt sind in Rheinland-Pfalz 1.700 in Betrieb – ein Mittelfeldplatz bundesweit gesehen. In BW werden mit am wenigsten neue Anlagen aufgestellt Baden-Württemberg kommt aktuell auf weniger als die Hälfte im Vergleich zu Rheinland-Pfalz. Und im letzten halben Jahr kam lediglich ein neues Windrad dazu. Das scheint allerdings gerade auch der bundesweite Trend zu sein - in Hessen, Bayern, Saarland, Bremen, Hamburg und Berlin, wurden gar keine neuen Windräder aufgestellt. Bundesverband: Windräder müssen wegfallende AKW ausgleichen Der Bundesverband Windenergie fordert, dass der Ausbau wieder verstärkt wird – um beispielsweise die wegfallenden Atomkraftwerke auszugleichen. Es sei wünschenswert, dass Baden-Württemberg in Sachen Windenergie zu anderen Bundesländern wie Rheinland-Pfalz aufschließe, heißt es vom Verband. Die Signale der Landesregierung seien aber positiv. Genannt wird beispielsweise der Windatlas des Umweltministeriums, der weitere Flächen in Baden-Württemberg zeigt, die prinzipiell für Windkraftanlagen geeignet sind.