Starker Wind: Kö-Treiben und Veedelszüge abgesagt

Der Sturm bremst Karnevalisten im Rheinland aus. Nachdem in Düsseldorf die Veranstalter das bei Jecken beliebte Kö-Treiben abgesagt haben, wurden auch die Schull- un Veedelszöch in Köln kurzfristig abgesagt. "Um alle Teilnehmenden und alle Jecken am Zugweg zu schützen, können die Zöch nicht stattfinden", begründete die Stadt die kurzfristige Entscheidung. Die Züge hatten bereits begonnen, aber nachdem sich durch den starken Wind immer wieder Verkleidungen gelöst hatten, entschied sich die Stadt für die Absage. Auch in anderen Städten in NRW fallen die Sonntagsumzüge aus, unter anderem auch in Viersen, Xanten und Emmerich. Für ganz NRW warnt der Deutsche Wetterdienst am Sonntag vor Sturmböen bis Windstärke 9. Die Rosenmontagsumzüge sind nach jetzigen Prognosen aber nicht gefährdet.