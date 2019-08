per Mail teilen

Politiker von SPD und Grünen wollen Fleisch teurer machen, indem sie die Mehrwertsteuer erhöhen. Das Geld soll in mehr Tierwohl fließen. Wir erklären, warum das so nicht funktioniert.

Bisher liegt die Mehrwertsteuer für Fleisch bei 7 Prozent. SPD und Grüne fordern für Fleisch jetzt den sogenannten Luxussteuersatz von 19 Prozent. Die Politiker greifen hier einen Vorschlag des Deutschen Tierschutzbundes auf, der erst kürzlich wieder eine Fleischsteuer vorgeschlagen hat – allerdings nicht fürs Klima, sondern um das Geld in mehr Tierschutz zu stecken.

Das unterstützen die Sprecher von Grünen und SPD. Auch die CDU steht dem positiv gegenüber. Alle sind sich einig, dass das zusätzliche Geld zweckgebunden eingesetzt werden muss, also tatsächlich für mehr Tierwohl.

19 Prozent statt 7 Prozent Mehrwertsteuer sollen den Fleischkonsum reduzieren und dadurch das Klima verbessern. Getty Images iStockphoto

Tierhaltung verbessern, Klima schützen, weniger Fleischkonsum – nicht über die MWSt

Weniger Fleisch kaufen und produzieren, funktioniert in der Tat nur über den Preis. Die erhöhte Mehrwertsteuer ist dabei allerdings eher schwierig, da Steuern nicht zweckgebunden sein dürfen, weil sie kein Recht auf Gegenleistung beinhalten.

Trotzdem wird dringend viel Geld für eine bessere Tierhaltung gebraucht. Die bessere Tierhaltung muss gesetzlich vorgeschrieben sein, damit sie umgesetzt wird – eine Steuer allein reicht sicher nicht.

Discounterpreise fürs Kilo Fleisch – was hilft da eine höhere Mehrwertsteuer?

Beim Billigfleisch macht die Mehrwertsteuer tatsächlich nur wenige Cent aus. Bei teurem Fleisch, etwa Rinderfilet, dagegen schon deutlich mehr. Das gibt es im Supermarkt bereits für 40 Euro das Kilo. Zwölf Prozent mehr Mehrwertsteuer sind hier schon 4,80 Euro – also fast 5 Euro.

Jeder Deutsche isst im Durchschnitt 60 Kilo Fleisch im Jahr. Bei einem durchschnittlichen Fleischpreis von 7 Euro würde also bei der höheren Mehrwertsteuer jeder etwa 50 Euro pro Jahr für mehr Tierwohl ausgeben.

Dauer 2:22 min Der Preis von Schweinefleisch - und was dem Bauern davon bleibt Eine Kalkulation von Werner Eckert, SWR Umwelt und Ernährung

Der Anteil der Fleischindustrie am Klimawandel

Die Landwirtschaft emittiert laut Umweltbundesamt mehr als 60 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente im Jahr, das sind etwa 7 Prozent der Treibhausgase in Deutschland. In den letzten 15 Jahren hat sich hier fast nichts geändert, weil die Massentierhaltung wächst.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat jetzt Pläne vorgelegt, die Treibhausgas-Emissionen der Landwirtschaft zu verringern, indem sie die Tieranzahl an die Betriebsfläche binden will und damit etwas reduzieren. Das ist ein richtiger Ansatz: Weniger Tiere bedeuten weniger CO2 – so viel ist klar, nur muss die Tieranzahl deutlich reduziert werden, gerade im Norden, wo sich die Massenställe ballen.

Mehr Vegetarier und Veganer

Der Preis soll den Fleischkonsum weiter senken und die Verbraucher vom Fleisch abhalten. Das ist gut fürs Klima und führt weg von der Massentierhaltung. Nicht die Mehrwertsteuer an sich fördert diese Entwicklung, aber der Preis des Fleischs. Von ihm muss dafür aber ein merklicher Anteil in die nachhaltige und artgerechte Tierhaltung fließen.