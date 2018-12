Städtetag befürwortet Feuerwerk in Städten

per Mail teilen

Der Deutsche Städtetag hat die Forderung der Umwelthilfe zurückgewiesen, Silvesterfeuerwerke aus den Innenstädten zu verbannen. Es sei zwar richtig, dass Umwelt und Gesundheit von Feuerwerk in einem gewissen Umfang belastet würden. Daraus die Forderung abzuleiten, Silvesterfeuerwerk an den Stadtrand zu verlagern, gehe jedoch zu weit, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy dem "Handelsblatt". Die Umwelthilfe hatte damit argumentiert, dass zum Jahreswechsel in wenigen Stunden 5.000 Tonnen Feinstaub freigesetzt würden. Das entspreche 17 Prozent der Feinstaub-Menge, die jedes Jahr im Straßenverkehr entstünde.