Heute trifft sich der Städte- und Gemeindebund mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), um über den Ausbau der Betreuung an Grundschulen zu sprechen. Der wird nicht leicht.

Die Bundesregierung hat ein klares Ziel: Bis 2025 sollen Eltern rechtlich einen Anspruch darauf haben, dass Grundschulkinder den ganzen Tag betreut werden.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund sieht das kritisch und warnt warnt vor einem solchen Rechtsanspruch. Uwe Brandl, Präsident des Städte- und Gemeindebundes, sagte dem Bayerischen Rundfunk, die Pläne der Bundesregierung ließen sich organisatorisch und personell nicht umsetzen.

Für den Ausbau der Ganztagsbetreuung hat die Große Koalition in dieser Legislaturperiode zwei Milliarden Euro eingeplant. Nur: Geld allein löse das zentrale Problem nicht, warnte Brandl. Es fehle das Personal und das lasse sich in so kurzer Zeit nicht ausbilden. Einen Rechtsanspruch zu formulieren, der nicht erfüllbar sein werde, sei wenig sinnvoll.

Bund soll sich an Kosten beteiligen

Brandl fordert hingegen mehr Zeit für den Ausbau, eine Reform bei der Ausbildung der Erzieherinnen und einfachere Genehmigungsverfahren für den Bau von Kitas und Schulen.

Und auch beim Geld haben Städte und Kommunen eine klare Botschaft: Der Bund müsse sich langfristig an den Kosten für Ganztagsbetreuung beteiligen.