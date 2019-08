In Baden-Württemberg haben schon einige Städte den Klimanotstand ausgerufen. Landau soll als erste Stadt in Rheinland-Pfalz folgen. Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) erläutert, was das für die Bürger bedeutet.

Klimanotstand klingt bedrohlich nach Ausnahmezustand, und immer mehr Städte rufen ihn aus. Als erste bundesweit hat das im Mai Konstanz am Bodensee gemacht. 39 andere deutsche Städte und Gemeinden sind diesem Beispiel inzwischen gefolgt. Im pfälzischen Landau soll in der konstituierenden Sitzung des neuen Stadrats am Abend darüber entschieden werden. Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) sprach im SWR-Interview über die angedachten Ziele.

SWR Aktuell: Warum wollen Sie, dass Landau diesen Klimanotstand ausruft?

Thomas Hirsch: Wir alle erkennen, dass das Thema Klima und Klimapolitik im Moment eine hohe Aufmerksamkeit genießt und sich die Notwendigkeit zeigt, dass etwas zu tun ist. Diese Klimanotstands-Resolution gliedert sich in zwei Teile: zum einen konkrete Maßnahmen, die vor Ort beschlossen werden, zum anderen der Appell zu einem gesellschaftlichen Diskurs über das Einsetzen eines Jeden für diesen Klimanotstand - gegen diesen Klimawandel, der uns bevorsteht, und die Maßnahmen, die damit verbunden sind. Denn die Politik alleine wird den Klimawandel nicht aufhalten und das Klima nicht retten können.

Der Landauer Oberbürgermeister zur Frage, ob es Einschränkungen für die Bürger geben könnte, wenn die Stadt den Klimanotstand ausruft:

Thomas Hirsch: "Jeder einzelne ist gefordert"

Welche Maßnahmen werden das konkret sein?

Wir in Landau haben uns jetzt verabredet, dass wir beispielsweise massiv in die Fahrrad-Infrastruktur und den öffentlichen Personennahverkehr investieren wollen. Wir werden das Thema Dachbegrünung und Photovoltaik forcieren. Es wird auch darum gehen, schnellstmöglich 500 zusätzliche Bäume im Stadtgebiet zu pflanzen. Es wird um einen Klimaschutzmanager gehen, den wir installieren und viele weitere Einzelmaßnahmen, die unseren örtlichen Beitrag darstellen sollen. Wir können sehr gut an Dinge anknüpfen, die wir bereits in der Vergangenheit auf den Weg gebracht haben dabei.

Sie haben jetzt Dinge genannt, die den Bürgern guttun. Wird es denn auch Einschränkungen für die Landauer geben ?

Natürlich muss sich jeder bewusstmachen, dass die Politik allein das Problem nicht lösen kann. Jeder Einzelne ist gefordert in der Frage: Wie gehe ich selbst mit meinem Klimathema um? Wie oft verreise ich? Wie ernähre ich mich? Wie oft benutze ich das Auto? In welcher Form auch immer. Und darüber wollen wir auch in einen gesellschaftlichen Diskurs eintreten.

In der Südpfalz ist es traditionell sonniger und ein paar Grad wärmer als in anderen Teilen von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Kommt Landau da vielleicht besser mit dem Klimawandel zurecht als andere Städte?

Wir freuen uns, dass wir grundsätzlich hier ein eher mildes Klima haben, hatten aber in den letzten Jahren auch schon sehr heiße Perioden. Deswegen haben wir uns auch als Stadt bereits mit einem Klimaanpassungskonzept darauf eingestellt. Da geht es zum Beispiel darum, urbane Wärme-Inseln zu vermeiden, Luftschneisen freizuhalten und mehr Grün in der Stadt zu schaffen. Einfach, um sich auf diese Temperatur- und Klimaänderungen einzustellen.

