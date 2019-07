Die Staatsanwaltschaft in Italien hat Berufung gegen die Freilassung von Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete eingelegt. Das hat ihr Anwalt bestätigt. Sie war Ende letzten Monats mit mehr als 40 Migranten an Bord unerlaubt in den Hafen von Lampedusa eingelaufen. Ihren anschließenden Hausarrest hob eine Untersuchungsrichterin aber wieder auf. Gegen Rackete wird in Italien unter anderem wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung ermittelt.